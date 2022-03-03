Нарощують захисні спорудження: ситуація на Житомирщині за добу

У Житомирській ОВА розповіли про ситуацію у регіоні за останню добу. Трагедією став обстріл ракетами блокпосту у Коростені, де загинули 4 осіб.

Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він запевнив, що в області готові до оборони.

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Місто й область далі працюємо з підрозділами територіальної оборони по доукомплектуванню людьми, зброєю. Будемо захищати нашу Житомирщину. Дамо відсіч пристойну, дамо по зубах агресору,

– пообіцяв Бунечко.

Мер Житомира Сергій Сухомлин додав, що ніч в обласному центрі пройшла більш-менш спокійно. Міський голова також подякував житомирянам, які долучаються до укріплення міста.

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