Наростили берегову охорону, – капітан про потенціал ВМС України після 8 років окупації Криму

Україна втратила 80% активів Військово-морських Сил після окупації Криму. Проте за ці 8 останніх років ВМС України змогли частково відновитися, зокрема вони наростити серйозну берегову охорону та морську піхоту.

Про це 24 каналу розповів капітан та ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він розповів, що це вдалося зробили завдяки допомозі міжнародних партнерів.

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Експерт каже, що для отримання допомоги від західних партнерів треба було довести їм, які в нас довгострокові плани.

"Ми наприкінці 2018 року розробили стратегію до 2035 року, де якраз поступово, відповідно до тих завдань та загроз, які стояли перед нами, ми працювати в три етапи нарощування ВМС", – розповів капітан.

За його словами, перші 5 років завдання було – забезпечити недопущення агресії та сприяння нашого захисту та економіки. А також участь в різних регіональних ініціативах у ближчій морській зоні – це північно-західна частина Чорного моря.

На це в нас були ресурси – близько 100 мільйонів доларів на рік на корабельне будівництво. Проте це в 50 разів менше, ніж в Росії,

– зауважив Риженко.

Ексзаступник начальника штабу ВМС України пояснив, що в межах цієї суми вони планували збудувати три різні платформи, зокрема:

ракетні кораблі, які б не дозволяли підійти до берега десантним кораблям і знищують ті кораблі, які наносять по нас удари,

катери, які прикривають наше узбережжя від рейдів та ДРГ противника,

ще був один варіант – катери, які здійснюють патрулювання критичних для нас морських ділянок і контролюють порти.

Україна серйозно наростила берегову оборону та морську піхоту

Капітан розповів, що ВМС почали реалізовувати цю програму. Зараз сформувалася мінімальна кількість спроможностей на морі.

В нас серйозно наростили берегову охорону та морську піхоту, також з'явилася ще ракетна зброя, це дозволило нам не допустити те, щоб противник захоплював наші території з моря,

– заявив Риженко.

Він додав, що зараз ВМС ворога ще й відтиснули від нашого узбережжя фактично під Крим.

Андрій Риженко про потенціал ВМС та нарощення сил: