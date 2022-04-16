У нас 2926 день війни, – речниця ОВА запевнила, що Донеччина готова до будь-якої ситуації

На Донбасі війна триває вже 8 років, тому так не помічають якоїсь фази наступу росіян. Погіршення спостерігається в тому, що окупанти почали терор населення.

Про це розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі 24 каналу.

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За її словами, активна фаза війни в області розпочалася ще 8 років тому, і регіон з неї фактично не виходив.

Розбіжності в оцінках щодо того, чи почалася нова фаза на Донбасі, для нас не мають вирішального значення. Донеччина перебуває у стані бойових дітей 2926 день,

– наголосила Ігнатченко.

Речниця каже, що наразі військова ситуація більш-менш стабільна.

"Ми за сьогодні маємо 9 обстрілів з важкого озброєння. Йдеться про танки, гради, міномети, артилерію та навіть ракети. Під удари рашистів потрапляє фактично вся лінія розмежування та вся територія Донецької області", – додала Тетяна Ігнатченко.

На її думку, відмінність нинішньої ситуації від ситуації 2014 року полягає в тому, що раніше будь-який мешканець Донбасу міг чітко зрозуміти, де червона зона, де жовта, а де безпечна зелена.

Але зараз на території Донецької області ніхто не може бути убезпечений від авіа- чи ракетного удару. Також є певне посилення терору від окупантів до мирного населення,

– заявила речниця ОВА.

За її словами страшні авіаудари по Маріуполю, знищена Волноваха та удари по Краматорському вокзалі – це все показує нелюдську сутність нинішнього російського режиму. Це абсолютне порушення всіх норм і звичаїв війни.

Тому, на думку Ігнатченко, на Донбасі зараз фаза наростаючого терору до мирних мешканців. "Ми можемо протидіяти лише в спосіб евакуації. На сьогодні з Донецької області таки виїхала більшість населення, вони до нас прислухалися", – підсумувала вона.

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До слова, Олексій Арестович наголосив, що намагання окупантів просуватися вглиб нашої держави стає дуже передбачуваним. ЗСУ знають, де їх зустрічати. Співвідношення сил і якості ворога не дозволяє говорити про успіх ймовірного наступу.