У нас багато інформаторів серед чеченців, – голова управління розвідки

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що українські спецслужби відстежують чеченців, які воюють в Україні.

За його словами, українські розвідники відстежували чеченські батальйони, використовуючи їхні мобільні телефони та джерела агентурної розвідки.

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Начальник ГУР розповів, що його відомство відстежило контингент чисельністю близько 25 тисяч чеченців із початку війни.

У нас багато інформаторів у чеченських лавах. Як тільки вони починають готувати будь-яку операцію, ми знаємо про це від наших інформаторів. Коли почалася війна, у Росії було багато жертв, і більшість із чеченців навіть не встигли підійти до Києва,

– сказав Буданов.

Він також додав, що нещодавно український спецназ вступив у бій із групою чеченців-мародерів під Києвом, у якій було лише дві людини. За словами Буданова концентрація кадировців дуже низька, поки не зустрічались групи чеченців понад 20-30 осіб в одному місці.

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