Нас чекають дуже складні дні, – Денисенко про битву за Донбас

Битва за Донбас де-факто вже почалась, Росія направляє туди всі сили. Від дій Збройних Сил України на Сході залежить результат як мінімум етапу війни.

Водночас переговори між Росією та Україною будуть тоді, коли буде зрозуміло, яка ситуація на Сході. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Важливо Велика битва за Донбас де-факто вже почалась, – МВС

"Путін стягує туди (на Донбас – 24 канал) все, що в нього є на цей момент. Ми розуміємо, що це будуть дуже складні дні для нас", – заявив Вадим Денисенко.

Радник глави МВС припустив, що від битви за Донбас може залежати навіть результат всієї російсько-української війни.

Путін за роки свого правління показав, що сідає за стіл перемовин тоді, коли вважає, що в нього є сильна переговорна позиція. Поки що такої переговорної позиції в нього нема, тому, на думку Денисенка, перемовини найближчим часом малоймовірні.

Зауважте, що Збройні Сили Україні знають про наміри Росії щодо Сходу та Півдня нашої країни. Українські захисники готові дати окупанту максимальну відсіч.

Зверніть увагу – Битва за Донбас почалась: дивіться відео