У нас дипломатія воєнного часу, ми б'ємо, – Кулеба про компанії які залишаються на ринку Росії

Україна зараз дотримується шляху дипломатії воєнного часу. Тому, якщо якісь компанії залишаються на ринку Росії, по них завдаються дипломатичні удари.

Про це 7 березня розповів міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба. За його словами, альтернативи цьому наразі немає. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Єдиний мовник.

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"Ми повинні захищати свої інтереси"

Міністр сказав, що не применшує дії партнерів України та бізнесу щодо накладання санкцій на агресора. Проте все ж багато компаній продовжують працювати в Росії, томужурналісти попросили це прокоментувати.

Якщо хтось чогось не розуміє, ми дипломатично б'ємо. Іншого шляху немає, бо ми повинні захищати свої інтереси,

– сказав Кулеба.

Він додав, що весь світ має зрозуміти – Путін цілиться не лише в нас. Проте зазначив, що Україна на міжнародній арені поводиться дуже дипломатично.

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