"Нас почти не осталось": ЗСУ під Миколаєвом винищили понад 70% деяких підрозділів окупантів

Збройні Сили України впевнено дають відсіч ворогу. Зокрема, на Миколаївщині завдяки українським захисникам деякі підрозділи окупантів втратили понад 70% свого складу.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які оприлюднили у Службі безпеки України 18 квітня.

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"У нашого полку найбільші втрати. Нас майже не залишилось. Нас було понад 1000 людей, а зараз – приблизно 400 залишилось", – розповів своїй дружині.

Загарбник також зізнався, що вцілілі російські військові не вірять у свою перемогу, вони поступово божеволіють, а єдине, чим вони зараз займаються, тікають від українських воїнів.

Висунувся – кулі над головою! Ми почали втікати, за нами "Град" у ж**у б'є. З одного боку "арта" криє, а з іншого, через залізницю – перестрілка починається. Розумію, ми в кільці. Знову втікав,

– розповів телефоном рашист.

Також у перехопленій розмові окупант пожалівся дружині, що вже не думає про захоплення України. Тепер єдиний його план – повернутись додому і розірвати контракт. "Вдруге я сюди не поїду", – додав загарбник.

Служба безпеки України відреагувала на перехоплену розмову так: "Радимо йому та решті окупантів сюди не їхати справді. Слава Україні!".

СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта: дивіться відео