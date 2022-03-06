У нас теж є втрати, але жодне ім'я Героя не забудемо, – Резніков

Ситуація на українських позиціях – контрольована. Хоча серед наших військових теж є втрати.

Однак жодне ім'я, жоден Герой не буде забутим, наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Важливо Від початку війни ЗСУ знешкодили понад 11 тисяч окупантів

Життя українця – безцінне

Резніков додав, що ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця – безцінне.

Тому, крім імен Героїв, ми не забудемо також імена вбивць. Вони всі будуть покарані.

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