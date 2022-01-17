Пєсков відповів США на "18 сценаріїв через вторгнення в Україну"

Кремль відповів Вашингтону на 18 сценаріїв дій у разі вторгнення Росії в Україну. Москва каже, що також має свої "сценарїі". Проте їх кількість значно менша.

Росія думає, як забезпечити власну безпеку. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми США підготували 18 сценаріїв у разі російського нападу на Україну

За словами кремлівського чиновника, у таких питаннях немає завдання "робити складним те, що, можливо, настільки складним не є".

Ми знаємо від шановної Нуланд, що США мають 18 сценаріїв. Ми теж різні сценарії вивчаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути набагато менше, адже постановка питання гранично коректна у нас..,

– розповів Пєсков. Він додав, що сподівається: американські співрозмовники сформулюють це письмово. Про які 18 сценаріїв мовиться

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що Штати розглядають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо Росія нападе на Україну. Однак суть цих сценаріїв ще не озвучили.

В адміністрації Байдена заявили, що США готові запровадити ці санкції у разі потреби. Їх масштаб може бути різний – залежатиме від дій Москви.

Попри це, Нуланд зауважує, що шанс на дипломатію ще є.

Загроза нападу Росії: що відомо

Американська розвідка у січні попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. Наприклад, можуть напасти під приводом "спроби держперевороту".

Про те, що Росія стягує війська до кордону, ЗМІ писали ще восени. Згодом українська розвідка це підтвердила, а Москва на початку 2022 почала військові навчання.

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