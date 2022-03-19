Нас зневажали, ми були ізгоями, – полонений Руденко розповів про службу в окупованому Криму

Полонені російської армії дали пресконференцію 19 березня. Серед них був Ігор Руденко, який є громадянином України.

Руденко розповів, що народився 1974 року в Дніпропетровській області, а у 1975 році переїхав на територію Криму. Він зазначив, що навчався у Полтаві у Вищому військовому училищі зв'язку.

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"Там прийняв присягу на вірність народу України. У 1997 році став офіцером Збройних Сил України. До 2009 року служив на території Полтави на різних посадах. Також одружився у Полтаві. Разом з дружиною у 2011 році, коли народилася дочка, переїхав до Криму", – розповів окупант.

Була можливість не зраджувати

За словами Руденка, він до 2013 року служив у 126 окремій бригаді берегової оборони на посаді командира роти зв'язку. Проте у 2014 році перейшов на бік Росії.

"Тобто прийняв другу присягу. Хоча для всіх офіцерів була можливість поїхати на територію України. Від 2000 року проводили пропаганду, що в Росії жити краще. Населення зомбували. Разом з ним і військових", – сказав полонений.

Він додав, що після окупації піднялись ціни на їжу, паливо, газ, погіршилася екологія, постачання води. Зазначив, що їм обіцяли золоті гори, але стало гірше.

Думав, що росіяни – ввічливі люди

Окупант розповів, що з 2016 року до 2022 обіймав посаду керівника зв'язку гаубичної артилерійської дивізії. Він пожалівся, що хоч Росія обіцяла житло, але дала лише помешкання в гуртожитку.

Руденко сказав, що президент Володимир Путін протягом всього часу розповідав, що радянські війська мають доктрину оборони, а військові Росії – чесні й ввічливі люди, які ніколи не воюватимуть. Окупант заявив, що як частина народу Росії, вірив у це.

Розкажу, як ставились до зрадників, які залишилися у Криму. Нас зневажали. Казали, що сепаратисти. Ми не могли перейти на материк на іншу посаду, бо не брали, вважали ізгоями. Хоча до того казали, що ставитимуться як до російських офіцерів,

– зазначив Руденко.

Пресконференція полонених 19 березня: дивіться відео