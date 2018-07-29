NASA показала, яким буде житло перших колоністів Марса

Космічне агентство NASA провело конкурс на кращий проект житла для перших Колоністів Марса. Загалом участь у конкурсі взяли 18 команд з усього світу.

Про це повідомляється на сайті космічного агентства.

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Фіналістами конкурсу стали лише п’ять команд. Між собою вони розділять призовий фонд у розмірі 100 тисяч доларів.

Перше місце у конкурсі посіла команда зі штату Арканзас.

За допомогою спеціальних програмних інструментів команди-перможці розробили цифрові моделі фізичних і функціональних характеристик будинку на Марсі.

Очікується, що матеріали для побудови житла збиратимуть прямо на Марсі, а житлові модулі планують надрукувати за допомогою 3D-принтерів.



Житло перших колоністів Марса за проектом команди зі штату Арканзас