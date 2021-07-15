Населення Росії в агонії від COVID-19

Росія продовжує замовляти хвалебні статті про "Супутник V", в той час, як населення країни в агонії від COVID-19. Минулого тижня журнал EClinicalMedicine, який видається добре нам відомим виданням The Lancet, опублікував матеріал, присвячений позитивним результатам оцінки безпеки російської вакцини від коронавірусу Супутник V". Далі читайте російською.

Что интересно, опубликован этот материал был практически в унисон со статьей от Nature, в которой так же нахваливался "Спутник V", который называли эффективным и безопасным, а то, что он до сих пор не получил одобрения ВОЗ и ЕМА – это все большая политика, а не здравый смысл.

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В своей статье "От Lancet до Nature: все силы на спасение репутации вакцины Спутник V ценою "репутации" я постарался указать на очевидные моменты, свидетельствующие о заказном характере этих материалов и обратил внимание на ситуацию с пандемией коронавируса в России, которая изменилась кардинальным образом в худшую сторону, несмотря на так называемую "масштабную" вакцинацию населения, так называемой вакциной.

Например, в России установлен очередной антирекорд по суточному приросту смертей от COVID-19 – 780 человек. По состоянию на сегодняшний день Россия стала абсолютным "лидером" Европы по количеству умерших от коронавируса за неделю – 5 133. В мировом антирейтинге Россия на 4 месте, уступая Бразилии, Индии и Индонезии.

О степени критичности ситуации говорит тот факт, что например, в Санкт-Петербурге в сжигании останков умерших заняты все 14 печей, а на заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли города было решено хоронить умерших от COVID-19 бесплатно, дабы снизить нагрузку на морги больниц.

Российские СМИ и деятели пропагандистского цеха сейчас максимально акцентируют внимание на том, что виною такой смертности новый дельта-штамм, но при этом забывают упомянуть, что так зафиксирован в более чем половине стран мира и широко распространён в ЕС. Но при этом в Европе смертность на порядок ниже.

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И вот тут даже не знаешь, в чем проблема. Либо в том, что в рамках "масштабной" вакцинации населения Россия, страна, первой объявившая о созданий вакцины от коронавируса и одна из первых развернувшая "масштабную" вакцинацию вакцинировала около 13% населения, тем самым провалив эту самую "масштабную" вакцинацию, либо "Спутник-V" сам по себе не так эффективен и не так безопасен.

Тот самый случай, когда можно выбрать не одно из двух, а сразу оба. Но главное, вместо того, чтобы наладить вакцинирование населения или хотя бы закупить западные вакцины, чтобы хватило как можно большему количеству населения, правительство России занималось очень, очень дорогим пиаром своего "Спутник V".

Кстати о пиаре, ведь не зря я начал с упоминания заказных материалов в EClinicalMedicine (The Lancet) и Nature. А все потому, что Reuters опубликовало материал, согласно которому ЕМА до сих пор не получила от России формы отчетов о побочных эффектах, наблюдавшихся у участников испытаний вакцины "Спутник V" и сведения о том, как отслеживались результаты получивших плацебо добровольцев.

А вот EClinicalMedicine, Lancet и Nature не согласны и считают, что это высокоэффективная и безопасная вакцина. Может редакторов этих журналов стоить сводить в крематорий Санкт-Петербурга?