Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів, – дані Countrymeters
Джерело:Countrymeters
Кількість людей на планеті Земля 14 серпня 2022 року перетнула позначку у 8 мільярдів. А попереднє своє мільярдне збільшення людство святкувало в жовтні 2011.
Про це свідчать дані дослідників із ресурсу Countrymeters. Слід зауважити, що ще у 1951 році загальна чисельність населення землі становила лише 2,5 мільярда.
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Яка стать переважає на планеті
Наразі розрив за статевою ознакою на Землі не надто великий – різниця 1%. Меншістю наразі є жінки, яких трішки менше за 4 мільярди – 49,5% від усього населення.
Кого на планеті більше – жінок чи чоловіків / Скриншот із Countrymeters
В яких країнах найбільше людей
Перші сходинки в рейтингу густонаселеності займають Китай – 18,18% популяції людства, а також Індія – 17,72%. Після них із великим відривом уже йдуть США, де живуть лише 4,20% відсотки людей.
Топ-10 густонаселених держав світу / Скриншот із Countrymeters
Які релігії переважають на планеті у 2022 році
Найбільше жителів планети визначають себе як християн різних конфесій – 31,7%. Сповідувачів Ісламу на Землі менше приблизно на пів мільярда – 24,9% від всіх людей.
А ось на третьому місці, за даними соціологічних досліджень, люди без належності до будь-яких релігій чи вірувань. Загалом їх є понад 1,2 мільярда – 15,3% людства.
Найпоширеніші релігії світу / Скриншот із Countrymeters
Яка глобальна вікова структура жителів планети
Станом на початок 2022 року, за даними Countrymeters, світ мав такий віковий розподіл населення:
- 26,2% – до 15 років
- 63,9% – від 15 до 64 років
- 7,4 – люди старші 65 років.
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