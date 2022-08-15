Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів, – дані Countrymeters

Кількість людей на планеті Земля 14 серпня 2022 року перетнула позначку у 8 мільярдів. А попереднє своє мільярдне збільшення людство святкувало в жовтні 2011.

Про це свідчать дані дослідників із ресурсу Countrymeters. Слід зауважити, що ще у 1951 році загальна чисельність населення землі становила лише 2,5 мільярда.

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Яка стать переважає на планеті

Наразі розрив за статевою ознакою на Землі не надто великий – різниця 1%. Меншістю наразі є жінки, яких трішки менше за 4 мільярди – 49,5% від усього населення.



Кого на планеті більше – ​жінок чи чоловіків / Скриншот із Countrymeters

В яких країнах найбільше людей

Перші сходинки в рейтингу густонаселеності займають Китай – 18,18% популяції людства, а також Індія – 17,72%. Після них із великим відривом уже йдуть США, де живуть лише 4,20% відсотки людей.

Топ-10 густонаселених держав світу / Скриншот із Countrymeters

Які релігії переважають на планеті у 2022 році

Найбільше жителів планети визначають себе як християн різних конфесій – 31,7%. Сповідувачів Ісламу на Землі менше приблизно на пів мільярда – 24,9% від всіх людей.

А ось на третьому місці, за даними соціологічних досліджень, люди без належності до будь-яких релігій чи вірувань. Загалом їх є понад 1,2 мільярда – 15,3% людства.



Найпоширеніші релігії світу / Скриншот із Countrymeters

Яка глобальна вікова структура жителів планети

Станом на початок 2022 року, за даними Countrymeters, світ мав такий віковий розподіл населення:

26,2% – до 15 років

63,9% – від 15 до 64 років

7,4 – люди старші 65 років.

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