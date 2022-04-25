Наша дружба – це наша перемога, – Залужний подякував партнерам за підтримку

Україна протягом 61 дня титанічно протистоїть російським загарбникам. А допомагають нам у цьому міжнародні партнери, які не можуть бути осторонь у ці непрості для нашої країни часи.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав потужне відео. У ньому він подякував усім партнерам за дружбу, яка щодня наближає Україну до перемоги.

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Ролик зняли у поруйнованому будинку

На відео українська захисниця поправляє магнітики на холодильнику, поливає кімнатні рослини. Здавалося б, нічого незвичайного. Але потім вона підходить не до вікна, а до того, що від нього залишилося. У будинку, в якому знімали відео, зовнішніх стін просто не залишилося після ворожих ударів.

Найбільший подарунок у житті – справжні друзі. Ті, хто поруч. У час радості, і в час випробувань. Друзі, Україна вдячна за вашу підтримку у цей важкий час. Наша дружба – це наша перемога,

– каже голос за кадром.

Дивіться зворушливий ролик про підтримку України у війні проти Росії:

Ми вдячні кожному захиснику та захисниці за те, що боронять Україну. А також кожній країні, яка допомагає нам протистояти злому та підступному ворогові.

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