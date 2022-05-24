Наша політика не змінилась, – Білий дім про слова Байдена щодо Тайваню

Президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати захистять Тайвань у разі вторгнення Китаю. У Білому домі зауважили, що офіційна позиція країни залишається незмінною.

Байден зробив таку заяву під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо. Він зауважив, що США виконуватимуть свої зобов'язання.

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США підтримують політику "Єдиного Китаю"

Під час пресконференції журналісти запитали Байдена, чи готові США взяти участь у бойових діях у Тайвані у випадку вторгнення Китаю, водночас зауваживши, що Сполучені Штати "зі зрозумілих причин" не беруть прямої участі у війні в Україні.

Так, це зобов'язання, які ми взяли на себе. Ми згодні з політикою "Єдиного Китаю". Ми підписали її та всі відповідні угоди, але ідея, що Тайвань можна взяти силою, просто забрати силою, є недоречною,

– відповів президент США.

Згідно з політикою "Єдиного Китаю", США визнають позицію Китаю про те, що Тайвань – це його частина. Водночас вони ніколи офіційно не визнавали претензій Пекіна на острів. Сполучені Штати надають Тайваню озброєння, але залишаються невизначеними щодо того, чи втручатимуться військовим шляхом у разі китайської атаки.

Так було до потужного застереження Байдена, яке він зробив під час своєї першої поїздки до Азії як президента. Цей візит спрямований на об'єднання союзників та партнерів для протидії впливу Китаю, який зростає. Також Байден повинен взяти участь у другому особистому саміті чотиристороннього діалогу з безпеки (Quad) – неформального об'єднання між США, Японією, Австралією та Індією.

Кілька високопосадовців з адміністрації президента США зауважили, що не очікували того, що Байден буде настільки однозначним. Представник Білого дому в офіційній заяві зазначив, що офіційна позиція США залишається незмінною.

"Як сказав президент, наша політика не змінилася. Він підтвердив нашу підтримку політики "Єдиного Китаю" і нашу відданість миру та стабільності через Тайванську протоку. Він також підтвердив наше зобов'язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем, а саме надати Тайваню військові засоби для захисту", – додав чиновник.

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Китай незадоволений заявою Байдена

За кілька годин Китай висловив "рішуче невдоволення та рішучу опозицію" коментарям Байдена. Там заявили, що не дозволять жодній зовнішній силі втручатися у "внутрішні справи" країни.

"З питань, що стосуються суверенітету і територіальної цілісності Китаю та інших основних інтересів, немає місця для компромісу", – сказав речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Він додав, що Китай закликає США серйозно дотримуватися принципу "Єдиного Китаю" та бути обережним у словах і справах щодо питання Тайваню. Також вони вимагають не надсилати "жодних неправильних сигналів" протайванським незалежним і сепаратистським силам. Це буцімто може завдати серйозної шкоди ситуації навколо Тайванської протоки та відносинам Китаю та Сполучених Штатів

Зауважте, що Тайвань розташований менш ніж за 177 кілометрів від узбережжя Китаю. Понад 70 років управляння обидвома територіями здійснювалося окремо, однак це не завадило керівній Комуністичній партії Китаю визнати острів своїм. Навіть попри те, що Китай ніколи його не контролював. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що це "возз'єднання" – неминуче. Окрім того, він відмовився виключити застосування сили.

Своєю чергою, прессекретарка міністерства закордонних справ Тайваню Джоанн Оу заявила, що "виражає щире вітання та вдячність президенту Байдену та уряду Сполучених Штатів за те, що вони підтвердили свою тверду відданість Тайваню".

Варто подивитися – втрата Тайваню буде потужним ударом по США

За останні десятиліття напруга між Пекіном і Тайбеєм досягла найвищого рівня. Водночас китайські військові розмістили рекордну кількість літаків поблизу острова.