Наше місто назавжди втратило частинку своєї душі, – Сєнкевич про трагедію у Миколаївській ОВА

Олександр Сєнкевич – міський голова Миколаєва – висловив співчуття родинам загиблих у Миколаївській ОВА. Російські окупанти завдали удару по будівлі вранці 29 березня.

Через дії ворога десятки людей опинилися під завалами. На жаль, 15 – загинули.

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Сєнкевич заявив, що громада Миколаєва глибоко сумує за земляками: колегами, знайомими, друзями. Мирні мешканці, які сумлінно виконували свою роботу, стали жертвами нелюдського злочину російських окупантів.

Злочинний російський режим жорстоко перервав їхні мрії та плани, зруйнував родини. Трагедія спустошує. Не відпускає пекучий біль. Наше місто назавжди втратило частинку своєї душі,

– наголосив Сєнкевич.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих у Миколаївській ОВА.

Міський голова Миколаєва заявив, що цей страшний день боротьби ніколи не забудуть. А Збройні Сили України відплатять убивцям.

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