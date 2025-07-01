Нашестя сарани дісталося Дніпропетровської області, на Вінниччині готуються до загрози

Серйозну небезпеку сільськогосподарським культурам у 2025 році становлять саранові. Збільшення чисельності небезпечного шкідника спостерігається в окремих територіях Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та, осередково, на південному заході Одеської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

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Що відомо про нашестя сарани?

Раніше повідомляли про нашестя сарани в Запорізькій області. Наразі ж воно триває вже на окремих територіях Дніпропетровщини, Херсонщини та Одещини.

У Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини зауважили, що наразі в області спостерігається живлення дорослих окрилених комах лише у місцях резервації шкідника (неорні землі, балки, толоки), заселення шкідниками сільськогосподарських посівів не виявлено.

Спекотна та суха погода липня сприятлива для утворення осередків високої чисельності комах шкідника на пасовищах та луках, неорних землях та лісосмугах, а також у суміжних посівах соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших сільськогосподарських культур,

– йдеться у сигналізаційному повідомленні.

Професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ "Дніпровська політехніка" Артем Павличенко розповів, що нині в Україні фіксують єгипетську сарану. Вона сягає розмірів від 3 до 10 сантиметрів. За його словами, це одна з найнебезпечніших комах.

"Вона завдає шкоди сільськогосподарським посівам і є надзвичайно небезпечною. За день вони можуть проходити десятки метрів – це на початкових стадіях. Після того як вони збільшуються, — до 100 метрів. А згодом — 100, 200, 500 і більше метрів", – каже еколог.

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У Держпродспоживслужбі Вінницької області підкреслили, що поширення цього шкідника в регіоні не відмічено, однак враховуючи, що в умовах посушливої погоди ареал поширення, чисельність та шкодочинність сарани може зрости, необхідно провести комплекс профілактичних заходів із попередження його поширення, в першу чергу потрібно забезпечити обстеження сільськогосподарських та інших угідь щодо наявності сарани перелітної.

На тлі загрози особливий режим ввели у Комунарському районі Запорізької області. За словами заступниці начальника відділу фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області Людмилт Кир'ян, там осередок виявлений на території площею 3 тисячі гектар.

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Фахівці наголошують на проведенні постійного спостереження за розвитком саранових. У разі виявлення на посівах сільськогосподарських культур італійського пруса – 2 – 5 екземплярів на квадратний метр, нестадних саранових – 10 – 15 екземплярів на квадратний метр, застосувати хімічні обробки.

"Обов’язково за 3 доби попередити голів виконавчих комітетів сільських та селищних рад, власників пасік про час та місце проведення (вказати назву, ступінь і строк дії токсичності препарату). Хімобробки проводити з дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин, техніки безпеки та санітарних правил при роботі з ними", – підкреслили в Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини.