"Наші діти": як компанія "Датагруп та Volia" допомагає сиротам, які втратили батьків через війну

1 червня увесь світ відзначав Міжнародний день захисту дітей. Водночас у нашій державі також вшановували пам'ять маленьких українців, які стали жертвами російської агресії.

За майже 1,5 року повномасштабного вторгнення Росії загинули сотні українських дітей, зазначає 24 Канал. Ще тисячі неповнолітніх українців стали сиротами.

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У таких трагічних реаліях для України питання захисту дітей зараз є надважливим. Саме тому у липні 2022 року "Датагруп та Volia" ініціювала проєкт "Наші діти", у рамках якого компанія разом із партнерами взяла на забезпечення 92 дитини, що залишилися без опіки через цю страшну війну.

Цим дітям до повноліття перераховуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця. Наразі "Датагруп та Volia" разом із партнерами вже спрямували на потреби підопічних майже 10 мільйонів гривень.

Проєкт "Наші діти" від "Датагруп та Volia" та БФ "Я – Майбутнє України": дивіться відео

А 1 червня благодійний фонд "Я – Майбутнє України", який реалізує проєкт, зібрав цих діток на урочисте свято.

Благодійний проєкт "Наші діти" надзвичайно важливий. Це проєкт особливої підтримки. Йдеться не тільки про фінанси, зокрема, про щомісячну стипендію в 10 тисяч гривень кожній дитині, яка втратила батьків через війну. Насамперед це персональна опіка та любов, допомога у розвитку дитини, навчанні, підтримці її талантів, покращенні житла – тобто все те, що зробили б для своєї дитини батьки,

– наголосила Марта Левченко, керівниця БФ "Я – Майбутнє України".

За словами Левченко, опікуни дітей, які втратили батьків через російську агресію, загалом вже отримали майже 10 мільйонів гривень. Керівниця БФ "Я – Майбутнє України" додала, що зараз вкрай важливо бути поруч з дітьми-сиротами та підтримувати їх усіма можливими способами.

Діти – це наше майбутнє. Саме вони будуть відбудовувати нашу країну після перемоги. Але для цього їм треба допомогти вирости. Саме тому ми створили проєкт "Наші діти", який опікується дітьми, що втратили батьків через війну,

– розповіла Марія Горобець, керівниця відділу зв'язків із громадськістю "Датагруп та Volia".

У компанії висловлюють сподівання, що інші бізнеси долучаться до ініціативи, яка є вкрай важливою для нашої країни.

Ми закликаємо відповідальний бізнес приєднатися до цього проєкту, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей. Наразі ми підтримуємо 92 дітей, але можемо збільшити цю кількість, якщо інші компанії будуть долучатися та допомагати. Друзі, приєднуйтеся, адже добро множить добро. Разом переможемо!

– закликала Марія Горобець, керівниця відділу зв'язків із громадськістю "Датагруп та Volia".

Більше дізнатися про ініціативу та зробити свій внесок для підтримки діток, які залишилися без батьківської опіки через війну, можна на сайті проєкту "Наші діти".