"Наші дівчата – наша гордість": прикордонники показали ролик з українськими захисницями
8 березня 2022 , 22:26Читать новость на русском
8 березня увесь світ святкує міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. З цієї нагоди Державна прикордонна служба України показала відеоролик з українськими захисницями.
Українські жінки незламні – вони нищать окупантів на передовій, й відстоюють свободу нашої землі. Захисниці заслуговують на найкраще, адже наближують Україну до перемоги.
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Наші дівчата! Наша гордість! Ми переможемо!
– підписали ролик у ДПСУ.
Дивіться відео з українськими захисницями:
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