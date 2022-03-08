"Наші дівчата – наша гордість": прикордонники показали ролик з українськими захисницями

8 березня увесь світ святкує міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. З цієї нагоди Державна прикордонна служба України показала відеоролик з українськими захисницями.

Українські жінки незламні – вони нищать окупантів на передовій, й відстоюють свободу нашої землі. Захисниці заслуговують на найкраще, адже наближують Україну до перемоги.

До теми Українські захисниці звернулися до жінок Росії із закликом забрати своїх чоловіків з України

Наші дівчата! Наша гордість! Ми переможемо!

– підписали ролик у ДПСУ.

Дивіться відео з українськими захисницями: