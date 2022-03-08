"Наші дівчата – наша гордість": прикордонники показали ролик з українськими захисницями

8 березня 2022 , 22:26
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8 березня увесь світ святкує міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. З цієї нагоди Державна прикордонна служба України показала відеоролик з українськими захисницями.

Українські жінки незламні – вони нищать окупантів на передовій, й відстоюють свободу нашої землі. Захисниці заслуговують на найкраще, адже наближують Україну до перемоги.

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Наші дівчата! Наша гордість! Ми переможемо!
– підписали ролик у ДПСУ.

Дивіться відео з українськими захисницями:

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Автор: Марта Касіянчук