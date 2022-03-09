"Наші мисливці тішаться": на Миколаївщині випав сніг, тому ловити росіян буде легше

Сьогодні уночі на Миколаївщині випав сніг. Однак це погана новина лише для окупантів.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім разом з нашими військовими радіє весняному снігу. Він переконаний, що українським оборонцям така погода лише "на руку".

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"Кожен мисливець у нашому степу знає, що сніг – це добре", – зазначив він.

І пояснив: "По снігу легше вистежити здобич". Очевидно, мовиться про російських загарбників, які вдерлися на наші території.

Тому наші мисливці дуже радіють цьому снігу,

– наголосив Кім.

Він також розповів, що наші бійці – виспались, тож готові з новими силами давати відсіч ворогу.

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