Наші вдома: омбудсман показав перші хвилини після обміну полоненими

Сьогодні, 9 червня, вдалося визволити з полону українських захисників. Це молоді українці до 25 років, переважно 2000 року народження.

Дехто з них потрапив у полон ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.Серед них воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Також є Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ та оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року.

Українські захисники повернулися з полону: відео Дмитра Лубінця