Наші звільнили місто Макарів, ганяють ворога по кущах і перейшли в контрнаступ, – Арестович

3 березня 2022 , 12:44
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Олексій Арестович заявив, що ЗСУ звільнили місто Макарів. Наразі українські герої укріплюються там та ганяють ворога по кущах.

Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що це – серйозний успіх ЗСУ. На окремих ділянках українські герої перейшли у контрнаступ, повідомляє 24 канал.

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Наші війська звільнили місто Макарів, зараз там укріплюються і ганяють ворога по кущах,
– заявив Арестович.

Він також додав, що треба вірити у ЗСУ, адже вони роблять справжні військові дива. 

Арестович про звільнення міста Макарів: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало