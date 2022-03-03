Наші звільнили місто Макарів, ганяють ворога по кущах і перейшли в контрнаступ, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що ЗСУ звільнили місто Макарів. Наразі українські герої укріплюються там та ганяють ворога по кущах.

Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що це – серйозний успіх ЗСУ. На окремих ділянках українські герої перейшли у контрнаступ, повідомляє 24 канал.

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Наші війська звільнили місто Макарів, зараз там укріплюються і ганяють ворога по кущах,

– заявив Арестович.

Він також додав, що треба вірити у ЗСУ, адже вони роблять справжні військові дива.

Арестович про звільнення міста Макарів: дивіться відео

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