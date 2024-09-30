Стало відомо, директора якого інтернату на Львівщині підозрюють у зґвалтуванні дітей

Днями уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про факти насильства над дітьми в одному з інтернатів Львівщини. Виявилося, що йдеться про Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр поблизу Львова та його 64-річного директора Степана Мащака.

Наразі його відсторонено від роботи. За даними видання ZAXID.NET, він очолював заклад приблизно 20 років.

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Діти скаржилися на насилля до поліції впродовж року

Вихованці закладу поскаржилися на директора, що той нібито вчиняв дії сексуального характеру щодо дівчат, публічно принижував їх, погрожував побиттям та переводом до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Омбудсман заявив, що із цими скаргами діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися до поліції, служби у справах дітей та департаменту освіти впродовж останнього, але жодного реагування на це було.

Після заяви Лубінця 28 вересня місцева поліція розпочала розслідування про ймовірне фізичне, сексуальне та психологічне насилля над вихованцями центру.

Довідково. У Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі навчається 58 учнів. Серед них є сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з неблагополучних сімей та з особливими освітніми потребами.

Львівська ОВА відреагувала на заяви про насилля в інтернаті

На інцидент відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Обласне керівництво вирішило провести службову перевірку. Доки вона триватиме, директор залишатиметься відстороненим від роботи.

Однак безпосереднє керівництво освіти Львівщини уникає коментарів щодо заяв про насилля над дітьми в Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі,

– пише ZAXID.NET.

Так, директор департаменту освіти і науки області не відповідає на дзвінки та утримується від коментарів.

Тим часом заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін, який займається освітньою галуззю, вважає, що заяви вихованок інтернату про сексуальні домагання потребують ретельної перевірки. Наразі з дітьми працюють психологи та психіатри, щоб підтвердити факти насилля.

"Діти там незвичайні, ті, які мають інтелектуальні відхилення, а також діти, які перебувають в складних сімейних обставинах чи позбавлені батьківської опіки, а також переміщені з інших регіонів України внаслідок війни. Тому тут треба розрізняти, коли ці діти кажуть правду, а коли неправду. Вони можуть міняти свої покази. Часто в таких закладах з'являється якийсь неформальний лідер серед дітей, котрий може їх підбурювати до якихось речей", – зазначив Кулепін.

Він запевнив, що перевірка буде проведена якісно. Чиновник додав, що жодних відеодоказів насильства наразі керівництво області не бачило, також немає свідчень працівників закладу.

Кулепін також заперечив заяву Дмитра Лубінця, що нібито місцеві служби ніяк не реагували на скарги дітей.

Це неправда. Всі реагували. Минулого року був проведений комісійний виїзд, котрий ініціював департамент освіти і науки ЛОВА. Ця комісія складалася не тільки з працівників облдержадміністрації, cлужби у справах дітей, а й інших органів, котрі мають дотичність до цього процесу. Тоді ці скарги не знайшли підтвердження. Поліція за останній рік реєструвала три кримінальні провадження та проводила перевірку із залученням інших областей, також не змогли підтвердити факти, котрі наводились,

– сказав він.

Водночас представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що він відвідував інтернат навесні 2023 року та виявив низку порушень щодо якості харчування та розміщення дітей. У жовтні того ж року він отримував скарги щодо насильства, але поліція їх не підтвердила.

Директора центру карали за корупцію

Журналістами ZAXID.NET стало відомо, що у 2014 році Городоцький районний суд покарав директора інтернату Степана Мащака за корупцію. Слідство встановило, що у 2013 році він встановлював надбавки та премії своїй дружині, яка працювала у закладі медсестрою з 2005 року.

Директор свою вину визнав, але заявив, що не зовсім розуміє зміст закону про запобігання корупції.

Тоді суд визнав його винним у конфлікті інтересів та зобов'язав сплатити штраф – 170 грн.