Зґвалтування 12-річного хлопчика палицею: Лубінець виявив підстави для скарг на суддів

На Полтавщині троє кривдників побили та вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком, використовуючи палицю. Омбудсмен зазначає, що виявлено відомості, які вказують на ймовірні порушення права на справедливий судовий розгляд справи.

Так, Дмитро Лубінець вказує, що як тільки дізнався про насильство над хлопчиком, дав доручення представнику у Полтавській області знайомитися з матеріалами справ Котелевського райсуду. Там розглядалося невиконання батьками кривдників обов'язків щодо виховання дітей.

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Насильство над хлопчиком на Полтавщині

Лише після набуття цією подією суспільного резонансу, а також, зокрема й внаслідок вжитих нашою інституцією, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, до яких попередньо зверталися батьки потерпілого. Йдеться про правоохоронців із Котельви. Щодо них дисциплінарна комісія нині проводить службове розслідування,

– пише омбудсмен.

На період службового розслідування були відсторонені:

начальник сектору поліцейської діяльності у селищі Котельва,

його заступник,

інспектор ювенальної превенції,

заступник начальника поліції Зінькова, який на момент виявлення злочину виконував обов’язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві.

Як пише Лубінець, представник у Полтавській області відвідав суд та ознайомився з матеріалами судових справ. Він виявив низку обставин, що можуть вказувати на наявність підстав для звернення с дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям судів.