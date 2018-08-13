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Насіров надалі носитиме електронний браслет і не покидатиме Київ, – рішення суду

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Насіров зобов'язаний буде носити електронний браслет до 11 жовтня
Насіров зобов'язаний буде носити електронний браслет до 11 жовтня / Dsnews.ua

В понеділок, 13 серпня, Шевченківський райсуд Києва продовжив до 11 жовтня зобов'язання колишнього глави Державної фіскальної служби Романа Насірова в кримінальному провадженні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що 13 серпня засідання у справі Романа Насірова переривали через анонімне повідомлення про замінування будівлі суду. Усіх присутніх довелось евакуювати з приміщення.

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Згідно з сьогоднішнім рішенням суду, Насіров до 11 жовтня зобов'язаний буде носити електронний браслет, залишити на зберіганні в Державній міграційній службі закордонний паспорт, а також повідомляти правоохоронцям про зміну місця проживання і роботи.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Нещодавно Насіров заявив, що планує балотуватися на пост президента України на виборах у 2019 році.

Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Затримання Насірова Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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