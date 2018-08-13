Насиров в дальнейшем будет носить электронный браслет и не будет покидать Киев, – решение суда

В понедельник, 13 августа, Шевченковский райсуд Киева продлил до 11 октября обязательства бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в уголовном производстве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что 13 августа заседание по делу Романа Насирова прерывали из-за анонимного сообщения о заминировании здания суда. Всех присутствующих пришлось эвакуировать из помещения.

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Согласно сегодняшнему решению суда, Насиров до 11 октября обязан будет носить электронный браслет, оставить на хранении в Государственной миграционной службе загранпаспорт, а также сообщать правоохранителям о смене места жительства и работы.

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



Недавно Насиров заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.