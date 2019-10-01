Наскільки реалістичною є Програма дій уряду: оцінка експерта

Про Програму дій уряду, запуск оновленої Митної служби, а також скасування мораторію на продаж землі в Україні – в ефірі 24 каналу розповів голова стратегічної групи радників з підтримки реформ Іван Міклош.

Про Програму дій уряду

Зазначимо, що 29 вересня Кабмін схвалив Програму дій уряду. Прийнято низку кадрових призначень та законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину.

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– Думаю, все, що там написано, правильне. Питання лише в тому, чи можливо все так швидко зробити. Ми пам'ятаємо, що на початку вересня президент Зеленський та прем'єр-міністр Гончарук визначили кілька десятків термінових завдань. Чимало з них були до кінця місяця. Вже жовтень. Тож бачимо, що ці терміни такі короткі, що неможливо їх дотриматися. Але в загальному Програма дій дуже амбіційна та хороша.

Про запуск оновленої митниці

– Кожен знає, що митниця є одним з найбільших джерел корупції. Адже там досі не було суттєвих реформ. Певні зміни відбулися, але не такі важливі.

– Ми знаємо, що новий очільник митниці Максим Нефьодов – реформатор і менеджер. Він мав великий досвід, бо був першим заступником міністра економіки. Він працює там вже кілька місяців. Сподіваюсь, там будуть системні зміни.

Що відомо про Державну митну службуДо 2012 року в Україні вже існували Державна митна та податкові служби. Але їх реорганізували та створили єдиний орган – Міністерство доходів і зборів. Після двох років діяльності його реорганізували у Державну фіскальну службу.



У грудні 2018 року Кабінет міністрів вирішив розділити Державну фіскальну службу на два окремих центральних органи виконавчої влади – Державну податкову та Державну митну служби. Головною метою такого кроку було врегулювання діяльності двох служб, визнання їхнього правового статусу, основних прав та обов’язків працівників. Державна митна служба має відповідати за дотримання митного законодавства, і до її складу мають увійти окремі центральні органи виконавчої влади.



Навесні 2019 року відбувся конкурс на посади голів нових служб. Згідно з його результатами, Державну митну службу мав очолити Максим Нефьодов, а вже у липні його на цю посаду офіційно призначив Кабмін. Трохи згодом новостворену Державну митну службу зареєструвало й Міністерство юстиції.

Про проєкт бюджету-2020

– Уряд підготував перший проєкт бюджету. Ще будуть зміни, будуть нові прогнози економічного росту. Адже вже зрозуміло, що гривня укріпляється. Будуть нові законопроєкти. Вони приноситимуть нові можливості та зміни. Не думаю, що там є великий ризик щодо публічних закупівель.

Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України вже 18 жовтня. Депутати мали подати до нього свої пропозиції до 1 жовтня. Далі законопроєкт мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

– Український уряд – наймолодший уряд в Європі, середній вік – 39 років. Це дуже добре. Коли країні потрібні реформи, саме молоді люди спроможні на швидкі та суттєві зміни.

Про ринок землі

– У всіх пострадянських країнах було скасування мораторію на продаж землі. Різниця була лише в тому, що певні країни робили це без обмежень. Наприклад, не лише для своїх громадян, а й для іноземців. Інші ж ініціювали перехідний період.

Словаччина зробила так, як, думаю, хоче вчинити Україна. Землю можуть придбати лише словацькі фізичні та юридичні особи. Тобто іноземці також можуть, але їм треба зареєструвати словацьку юридичну особу.

Друга передумова, яка там буде, на мою думку, це обмеження. У тому, що готує уряд, думаю, є не більше ніж 15% в області або ж 0,5% в усій країні зможе бути в руках одної юридичної особи або кількох, пов'язаних між собою.

Офіційно продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні заборонено. Щоправда, існує "сірий ринок". В уряді планують розпочати продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Передбачається, що її купити зможуть лише українські громадяни та юридичні компанії, утворені за українським законодавством.



"Сірий" ринок землі в Україні давно існує / Інфографіка 24 каналу

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