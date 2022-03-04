Наслідки чергового бою в Гостомелі: фото 18+
4 березня 2022 , 13:42Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Вчора, 3 березня, окупанти знову намагались прорвати оборону в Гостомелі, що поблизу Києва. Однак оркам це вкотре не вдалось.
Наші захисники втримали оборону та покарали російських окупантів. Фото наслідків бою в Гостомелі опублікували Сухопутні війська ЗС України.
До теми Знову було гаряче у Бучі, Гостомелі та Ірпені: окупанти без успіху намагалися прорвати оборону
Гостомель після чергового бою: дивіться фото
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