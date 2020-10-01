Через спалах коронавірусу у парламенті нардепи внесли зміни у календарний план роботи на жовтень. Таким чином, народні обранці не встигнуть проголосувати за законопроєкт, важливий для переговорів президента Зеленського та його польського колеги Анджея Дуди.

Через коронавірус у жовтні – лише одне пленарне засідання

Мовиться про законопроєкт № 3039а, який пропонує звільнити від сплати ПДВ виконавців робіт і постачальників послуг у рамках так званого "польського кредиту". Про це пише в своїй статті "Українська правда".

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Нардепи мають зібратись на пленарне засідання цього місяця лише раз – 20 жовтня – для того, аби розібратись з держбюджетом. Якщо законопроєкт №3039а не потрапить до порядку денного, то наступний шанс за нього голосувати буде лише в листопаді.

Зазначимо, що зустріч Дуди та Зеленського запланована вже на 11 жовтня.

Варшава і Київ підписали угоду на 100 мільйонів євро ще у 2015

Ще у 2015 році Варшава та Київ підписали угоду щодо реконструкції об'єктів прикордонної інфраструктури. Договір розрахований на 30 років і його кошторис складає 100 мільйонів євро. Проте усі роботи гальмує саме затримка ухвалення законопроєкту. Адже роботи зі сплатою ПДВ суперечать умовам надання кредиту Польщею.

В "Українській правді" зазначили, що затримка з ухваленням документа може негативно вплинути на польсько-українські відносини.