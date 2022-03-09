Наслідки непередбачувані, – очільник "Енергоатому" про повне знеструмлення ЧАЕС
Через ворожі обстріли Чорнобильська АЕС залишилась повністю знеструмленою. Сховища відпрацьованого палива ЧАЕС залишились без охолодження.
Наразі там працюють дизельні генератори, однак невідомо, скільки часу вони зможуть пропрацювати. Про це в ефірі 24 каналу розповів Петро Котін, голова ДП НАЕК "Енергоатом".
Важливо Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена
"Ця ситуація дуже небезпечна", – підкреслив він.
Це також загрожує іншому об'єкту, який розташований у Чорнобильській зоні – Запорізькій АЕС. Станом на 9 березня з 4 ліній електропостачання ворог знищив вже дві.
За його словами, якщо будуть пошкоджені 2 лінії, які залишились – станція перейде у режим повного знеструмлення.
Тоді наслідки будуть зовсім непередбачувані. Там дуже багато ядерного матеріалу, який зараз дуже гарячий і який потрібно постійно охолоджувати через постачання електрики насосом,
– наголосив Котін.
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