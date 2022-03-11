Утворилася величезна вирва: наслідки обстрілів бібліотеки та стадіону в Чернігові

Протягом ночі та з самісінького ранку окупанти нищили Чернігів. Зокрема вони вщент поруйнували стадіон, а також завдали чималих збитків міській бібліотеці.

На своєму фейсбуці глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус показав вщент зруйнований стадіон імені Гагаріна та бібліотеку.

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На цьому стадіоні грає чернігівська "Десна"

Вороги продовжують руйнування цивільних об'єктів. Так, вночі 11 березня, окупанти скидали бомби на Чернігів. Неабияких руйнувань зазнав житловий сектор, а також водогін.

Не оминуло вороже бомбардування й стадіону імені Гагаріна. На фото нижче можна побачити, що від нього залишилося:

На жаль, пошкодили окупанти будинок Музею Українських старожитностей Василя Тарновського. Там розташовувалася і бібліотека. Директор Чернігівського історичного музею, Сергій Лаєвський зазначив, що будівля пережила обстріли більшовиків у 1918 і 1919 роках. Вдалося їй вціліти і під час Другої світової війни, хоч і проводилися бомбардування нацистів.

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