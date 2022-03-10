Наслідки обстрілів Миколаєва російськими окупаційними військами

Увечері 9 березня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Миколаєві. Унаслідок цього багато будівель зруйновані.

"Друга армія світу" продовжує "демонструвати силу" обстрілюючи житлові будинки. Через дії окупантів багато людей залишилися без даху над головою.

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На одній із вулиць майже немає вцілілих будівель. Майже усі понівечені ворожими снарядами.

Наслідки ворожих обстрілів у Миколаєві: дивіться відео

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