Наслідки обстрілів Миколаєва російськими окупаційними військами
10 березня 2022 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Миколаїв
Увечері 9 березня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Миколаєві. Унаслідок цього багато будівель зруйновані.
"Друга армія світу" продовжує "демонструвати силу" обстрілюючи житлові будинки. Через дії окупантів багато людей залишилися без даху над головою.
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На одній із вулиць майже немає вцілілих будівель. Майже усі понівечені ворожими снарядами.
Наслідки ворожих обстрілів у Миколаєві: дивіться відео
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