Необачний цінник спричинив скандал: у Кривому Розі обурилися захмарним цінам за воду

Внаслідок підриву Каховської ГЕС частина населених пунктів йде під воду, а частина – може відчути її дефіцит. Тож через природній ажіотаж у подекуди впроваджують обмеження щодо продажу питної води.

Зокрема, у деяких магазинах Кривого Рогу вирішили продавати не більше однієї 6-літрової пляшки води у руки. Однак розвішуючи величезні попередження про це поруч із маленькими цінниками, подекуди допустилися помилки, через що у мережі вибухнув скандал, повідомляє 24 Канал.

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239 гривень за одну пляшку води?

Так, у магазині Кривого Рогу очевидці зняли на камери таку пропозицію придбати шестилітрові бутлі нібито "Куяльника сімейного". Поруч із табличкою про те, що продається вода не більше однієї пляшки у руки, була зазначена ціна – 239 гривень.

Через неспіврозмірність маленького цінника та величезного попередження багато хто у мережі сприйняв таку вартість за ціну власне однієї пляшки питтєвої води. Відтак мережа миттєво вибухнула обуренням, приправленого ненормативною лексикою.

Окрім всіх можливих та неможливих епітетів користувачі мережі висловлюють пропозиції кидати до тюрем "шакалів", що наживаються на біді інших, а їхню воду роздавати безплатно тим, хто її потребує.

У Кривому Розі продають воду за 239 гривень: відео

Однак людський гнів може одразу спасти, якщо уважніше придивитися до самого цінника. Адже на ньому ціна вказана не за одну одиницю товару, а за його упаковку.

Відтак, якщо йдеться про упаковку чотирьох пляшок води, то ціна за один 6-літровий "Куяльник сімейний" стає прийнятною – близько 60 гривень за одиницю. Зауважимо, що стільки й справді коштує вода цієї торгівельної марки.



Мовиться не про ціну за одну пляшку води / Скриншот

Цікаво, що у мережі запропонували й іншу версію подій – начебто відео було зняте на підконтрольних Росії територіях задля підбурення українського суспільства. Адже, як справедливо зауважили українці, на самому товарі не було етикетки.

Також про це може свідчити й тривалість та зміст відео: на ньому не видно інших товарів, не чути людей поблизу, а саме відео містить лише одне слово українською мовою. Відтак створити такий матеріал технічно простіше, ніж елементарно.

На Дніпропетровщині закликали робити запаси води

Зауважимо, що запасатися питною та технічною водою жителів Дніпропетровщини закликає і місцева влада. Усе через те, що її рівень стрімко знижується – до 15 сантиметрів за годину.

Про це, зокрема, повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. За його словами, наразі профільні структури Дніпропетровській області контролюють ситуацію та роблять все, аби забезпечити населення водою.

Людей прошу – без паніки. Не влаштовуйте ажіотаж. З питною водою будуть всі! Друзі, паніка потрібна ворогу, але не нам. Наразі, всі водоканали функціонують в штатному режимі, люди створюють запас води,

– повідомив Євтушенко.

Окрім того, він зазначив, що це не перша ситуація з падінням рівня води. Зокрема, її рівень падав й минулого року, і тоді це пройшли без припинення водопостачання. Наразі ж, за його словами, вже працюють відповіді фахівці.

Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що влада готувалася до можливої надзвичайної ситуації. Тож наразі Нікопольщина та Криворіжжя забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води та системами доочистки. Сам же Кривий Ріг має резерв водопостачання шляхом максимального наповнення Південного та Карачунівського водосховищ.