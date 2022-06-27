Наслідки ракетних ударів по Одещині: постраждали діти-близнюки, зруйновано 60 будинків

Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення ракетними обстрілами. Черговий стався у ніч проти 27 червня на Одещині.

Як повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук, внаслідок обстрілу понад 60 будинків більше не придатні для проживання.

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За його словами, також руйнувань зазнала інфраструктура одного з населених пунктів Одещини. Комунальні служби активно працюють над відновленням газопостачання на електрики.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, майже 65 будинків загалом зазнали пошкоджень, 4 з них знищені вогнем.

8 мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Загиблих немає,

– повідомили у пресслужбі відомства.

В Офісі генпрокурора додали, що будь-які військові об'єкти поруч відсутні. Обстріл був здійснений крилатою ракетою Х-22. За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ракетних ударів по Одещині / Фото Суспільного

Що відомо про постраждалих

Речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук раніше повідомив, що поранення дістали 8 людей. Їх тіла посікло скло, яке розбилося від удару. Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась.

Крім того, на місці події здійнялася пожежа. У ліквідації наслідків ракетного удару взяли участь 3 одиниці техніки ДСНС, а також 12 рятувальників. Станом на ранок пожежу на площі приблизно 500 квадратних метрів вдалося повністю ліквідувати.

Збройні сили Росії за 4 місяці війни атакували Одеську область 70 ракетами. Окупанти завдали руйнувань цивільній інфраструктурі та забрали життя декількох жителів Одещини.

Речник Одеської обласної військової адміністрації опублікував дані прокуратури області. Відповідно до них, задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 – ракетною зброєю. На жаль, унаслідок ракетних ударів на Одещині загинули 10 мирних людей, серед яких одна дитина. Ще 29 людей отримали поранення через обстріли.

А 26 червня російські загарбники нещадно обстріляли київську багатоповерхівку. Станом на ранок 27 червня 4 постраждалих від ворожого удару досі перебувають в лікарні, 1 людина загинула. Стан пораненої дівчинки – задовільний та стабільний. Лікарі переконують, що її здоров'ю нічого не загрожує.

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