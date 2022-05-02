Наслідки російської окупації: фото зі звільненого села Руська Лозова на Харківщини

Збройні Сили України звільнили від ворогів Руську Лозову, що Харківщині. Влада району показала, як виглядає село після російської окупації.

Відповідні кадри розмістили на сайті Дергачівської міської ради. Натомість прокуратура області та СБУ вже збирає свідчення людей про злочини Росії.

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Влада показала, як виглядає село після звільнення від окупації

У Дергачівській міській раді показали руйнування села Руська Лозова, які залишились після звільнення від "русского мира". Окупанти традиційно тільки нищать, палять та паплюжать все, куди ступає їхня нога.

Окупанти пошкодили інфраструктуру села за час окупації / Фото Дергачівської міської ради

Прокуратура фіксує злочини російський ворогів

Харківська прокуратура та СБУ почали проводити ряд процесуальних дій з евакуйованими жителями звільненого від російських окупантів села Руська Лозова,

– повідомили в прокуратурі.

Там пояснили, що від людей вже вдалось отримати ряд свідчень про злочинні дії російських військовослужбовців щодо мирних жителів при окупації населеного пункту.

Отримані докази використають для підтвердження вини російських загарбників.

Росіяни тричі обстріляли Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти протягом 30 квітня тричі обстріляли Харків.

Гатили з артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Через це постраждали Салтівка, П'ятихатки, а також район аеропорту Харкова. Окрім того, відомо що:

пожежники ліквідували 15 загорянь, що виникли через обстріли. Зокрема у Немишлянському районі міста, а також Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах області;

постраждала одна людина – у Балаклії;

окупанти зменшили інтенсивність обстрілів. Все тому, що ЗСУ звільняють населені пункти Харківщини від окупації. Звільняють зокрема й ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали обласного центру.

Проте влада закликає, що не варто втрачати пильність, адже 1 травня окупанти продовжували обсрілювати місто. Зокрема вранці гатили в Дергачівській громаді. Там одна людина поранена.

У цей же день ворог з артилерії обстріляв авто на Харківщині. Там було 3 людей. Одна жінка загинула.

У ніч проти 2 травня у Харкові чули потужний вибух на півночі міста. Раніше влада просила людей не виходити з укриття, попри відбій повітряної тривоги.

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