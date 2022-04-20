Насправді етап був один, – у Міноборони розповіли, як у Росії з'явився "план Б" у війні

Росія ширить тезу, що так звана "спеціальна операція" буцімто від початку мала декілька "етапів". Втім насправді такий "етап" спершу був передбачений лише один – блискавичне захоплення великих українських міст, який з тріском провалився.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у розлогому інтерв'ю "РБК-Україна". Посадовець розповів, як у Росії з'явився так званий "план Б", і що він передбачає.

Читайте також Трохи менше наступів та обстрілів, – Гайдай про ніч на Луганщині

Так званий "план Б" Росії у війні проти України

Росія змінює свою стратегію у війні проти України. Саме з вуст російської влади пролунала теза, що так звана "спеціальна операція" має декілька етапів. Це відбулось після того, як попередньо запланований "бліцкриг" країни-агресорки зазнав нищівного краху.

Насправді "етап" був один: блискавичний наступ, захоплення українських міст разом зі столицею, повалення українського та встановлення підконтрольного Росії уряду. Та, врешті, повернення України до сфери контролю Росії. Тобто, знищення української державності як такої. Це, власне, і була головна мета агресора. І зробити це планували в один етап,

– пояснив Мотузяник.

Спікер Міноборони України розповів, що численні втрати, прорахунки у плануванні бойових дій та рішучий опір українців врешті змусили російське керівництво внести суттєві зміни до своєї стратегії.

Саме тому у російському інформаційному полі зараз мовиться про існування так званого "плану Б", який начебто передбачав лише встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Саме цього окупанти наразі й намагаються досягти.

Не пропустіть – Україна домовилась про гуманітарний коридор з Маріуполя: дивіться відео