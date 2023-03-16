Винні не сховаються, – звернення Зеленського у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський 16 березня традиційно звернувся до українців. Він запевнив, що створять трибунал, який покарає агресора так само, як були покарані агресори минулого.

Всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів.

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Зруйнований театр у Маріуполі

Президент нагадав, що російські військові рік тому коїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі, який використовували як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом.

Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії,

– зазначив Зеленський.

За кожну з мішеней держава-агресорка відповідатиме.

Винні будуть покарані

Зеленський нагадав, що всередині березня минулого року окупант іще був на Півночі нашої держави та Харківщині. Ворог мав зовсім інші позиції на півдні, але ЗСУ гнали їх. Настане час, й так само звільнять всі інші українські міста.

Також буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Юридичну роботу зроблять. Усіх партнерів мобілізують. Це вже роблять.

У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде,

– попередив глава держави.

Покарають усіх, хто бомбардував Україну, спалював наші села, бив по українських містах. Росіяни відповідатимуть за кожне забране життя.

Міжнародні контакти

Зеленський говорив із премʼєр-міністром Британії про те, як посилити наші оборонні можливості. За словами президента, розмова була конкретна, її результати будуть.

Також український лідер зустрівся у Києві з Премʼєр-міністром Латвії. Він подякував за новий оборонний пакет для нашої держави та за принципову підтримку на всіх рівнях. З премʼєром Каріньшем говорили про перспективи вступу України до НАТО та ЄС.

Ситуація на фронті

Зеленський висловив вдячність всім, хто б’ється під Марʼїнкою, Бахмутом, Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні. Президент традиційно відзначив деякі бригади:

Десантники "Сімдесятдевʼятки". 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти

Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади

74-й окремий розвідувальний батальйон

Дякую воїнам Нацгвардії, які б’ються на сході разом з усіма нашими силами оборони. Батальйонні групи Центрального та Західного оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії.

Запорізький напрямок: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 44-та окрема артилерійська бригада.

Харківщина: 3-тя окрема танкова Залізна бригада, 1-ша окрема бригада спецпризначення імені Богуна, 127-ма окрема бригада Тероборони.

Звернення Зеленського за 16 березня: відео