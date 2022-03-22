Настав час для бандерівських смузі: окупантам скоро не буде чим воювати

В перший тиждень окупанти кидали техніку, щойно потрапляли під обстріл. Наступні два тижні вони кидали техніку, коли в колоні підбивали дві одиниці.

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Причому неважливо з чого та які дві одиниці. А зараз вони починають витягувати покинуту техніку з міжпозиційних ділянок. Там, куди ЗСУ не може підігнати техніку, щоб зачепити.

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Це – не свідчення того, що вони стали "дєрзкіє і рєзкіє". Це говорить, що з резервами у них якась х**ня і тупо не буде чим воювати, якщо не позбирають своє залізяччя. Ремонтних баз в них теж нема.

Настав час для місцевих із бандерівським смузі. Зігріймо небо, спалімо, що не можуть витягти збройники.



Путінські окупанти втратиили на українських землях майже все боєздатне залізяччя / Фото "5 каналу"

Важливо – в окупантів припинив роботу єдиний завод, на якому збирають танки: дивіться відео