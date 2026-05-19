Загроза реальна, – у ДПСУ оцінили ситуацію у Білорусі на кордоні з Україною

У Білорусі не фіксують переміщення військових чи ворожої техніки поблизу кордону з Україною. Водночас разом із Росією вони шантажують наявністю ядерної зброї.

Тому, загроза з Білорусі не виключена. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

Дивіться також Росія спільно з Білоруссю розпочали ядерні навчання

Яка ситуацію біля кордону?

Андрій Демченко запевнив, що наразі не фіксується переміщення особового складу чи техніки у Білорусі безпосередньо поруч з українським кордоном.

Але попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості, в будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили,

– пояснив речник ДПСУ.

Також Білорусь постійно нагнітає ситуацію, бо каже про нібито військову загрозу з різних боків. За словами Демченка, насправді ж союзнику Росії ніхто не загрожує. Однак білоруські та російські військові все ж проводять спільні навчання та перевіряють свою боєготовність.

Зараз уже йде певний шантаж щодо перебування на території Білорусі ядерної зброї. Звісно, загроза з Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій,

– зазначив Андрій Демченко.

Загроза з боку Білорусі: останні заяви

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса не виключає того, що Білорусь знову може допомогти Росії, як на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу бригадний генерал припустив, що Росія потенційно може вдатись до провокації на Півночі України, щоб туди стягували наші війська. Але для цього ворогу потрібно притомне угрупування, на яке він наразі не має ресурсів.

До слова, Росія та Білорусь розпочали військові навчання, які триватимуть з 19 по 21 травня. Вони будуть спрямовані на "підготовку та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". У них візьмуть участь понад 64 тисячі військових, техніка, ракетні пускові установки, кораблі та підводні човни.