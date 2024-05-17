Знову наступ на Київ? Що насправді відбувається у Білорусі

Тільки-но "Білоруський Гаюн" написав про те, що залізниці Білорусі готуються до перекидання якихось сил і засобів, як понеслася чергова хвиля паніки "наступ на Київ 2.0", "Лукашенка прогнули, і він віддав армію Путіну!".

Скільки у ворога військ в Білорусі

Власне, цій пісеньці вже третій рік. Після того як основні сили російського окупаційного війська покинули Білорусь, вона звучала з дюжину разів, як заїжджена платівка.

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Насправді третій рік на території Білорусі все гранично стандартно. Станом на сьогодні на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке здатне таке вторгнення здійснити та захопити Київ. Формування такого угруповання також не відбувається.

У прикордонній зоні з боку Білорусі концентрація сил та засобів має такий вигляд:

38 ОДШБр у районі села Ужово та міста Пінськ, що в Брестській області;

5 ОБр спеціального призначення – Іваново, Брестська область та Приболовичі, Гомельська область;

317 ПДБ 103 ОВДБр – село Лельчиці, Брагін та Зябрівка-2 Гомельської області;

336 реактивна артилерійська бригада (Зябрівка);

51 АБр – Гомель.

Загальна чисельність становить 1,8 тисячі бійців.

Російський контингент представлений операторами та технічним персоналом засобів ППО, комплексів РЕБ, а також авіаційної компоненти. Також на території Білорусі залишаються близько 400 найманців ПВК "Вагнера", які беруть активну участь у підготовці білоруських військових.

Сумарна чисельність боєздатної частини білоруської армії, яка становить не більше 15 тисяч бійці, а також російського контингенту, у нинішньому вигляді, не дозволяють у короткостроковій та середньостроковій перспективі сформувати ударне угруповання для прориву кордону та ліній оборони на північному плацдармі.

Формування такої групи, якщо, звичайно, метою буде саме наступ на Київ, вимагатиме щонайменше кількох місяців перекидання сил і засобів, яке здійснити неможливо і яке зараз не фіксується.

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Наступ на Київ для росіян "не на часі"

Крім того, Росія зараз не має вільного ресурсу, щоб сформувати ударне угруповання для "походу на Київ 2.0". Вони через відсутність достатніх сил забуксували у Вовчанську та під Липцями. Через це гальмується наступ на Куп'янськ, оскільки в групах, що діють на півночі Харківської області, залучені підрозділи УВ "Захід": 1 та 47 танкові дивізії першої танкової армії.

А тому… який наступ на Київ? Хоча, на тлі перформансу, що відбувається в Харківській області, тема про "наступ на Київ 2.0" заходитиме через панікерів "на ура". Проте це не применшує небезпеку диверсійної та терористичної діяльності у прикордонній смузі, що з іншого боку і самопроголошеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку невигідно, оскільки може цілком непередбачувано закінчитись для його режиму.

Загалом, видихайте.