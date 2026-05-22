Є загроза наступу на Волинь, Рівненщину та Житомирщину з Білорусі, — Зеленський

22 травня президент Зеленський відвідав Рівненщину. Під час зустрічі обговорювалося питання посилення ще трьох областей, які межують з Білоруссю.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.

Що сказав президент?

Під час робочої поїздки йшлося про захист Рівненської області, а також Волинської та Житомирської.

Ми говорили сьогодні з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є,

– зазначив президент.

Напередодні обговорювалося посилення Чернігівської та Київської областей.

"Жоден напрямок не залишимо без уваги", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що останнім часом активізувалися попередження від влади та експертів про можливий наступ на Україну з Півночі. Як розповідав український президент, у Росії є 5 сценаріїв для цього.

Що відомо про можливий новий наступ на Україну?

ЗМІ називають найбільш імовірним сценарієм у разі нового наступу – спробу створення буферної зони на Чернігівщині глибиною 10 – 20 кілометрів.

Водночас найменш реалістичним є повторний наступ у бік Києва.

Якщо Росія дійсно наважиться на напад з Півночі, то це буде не раніше осені. Наразі ознак формування сил для цього немає.

Тим часом СБУ та Сили оборони розпочали безпекові заходи у північних областях для протидії розвідувальній та підривній діяльності з боку Росії та Білорусі. Там перевіряють громадян, оглядають території, посилюють патрулювання та встановлюють блокпости.