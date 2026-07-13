Полк "Скеля" заявив про прорив на 25 кілометрів: було звільнено 6 населених пунктів

Українські військові продовжують знищувати окупантів по всій лінії фронту. Сили оборони завдали нищівних ударів по ворогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив 425 окремий штурмовий полк "Скеля".

Як ЗСУ знищували окупантів?

Військові повідомили, що в ході наступу було звільнено:

Тернове;

Запорізьке;

Новогеоргіївку;

Вороне;

Січневе;

Маліївку.

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У полку "Скеля" зазначили, що глибина просування склала 25 кілометрів, а у ході наступу українські військові завдали окупантам критичних втрат.

Десятки штурмових груп одночасно розпочали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії велися за постійною підтримки з повітря. Цілодобово знищувалися ворожі позиції на шляхах просування наших підрозділів,

– зазначили військові.

У ЗСУ наголосили, що також було знищено місця накопичення особового складу 656 мотострілецького полку окупантів у селі Темирівка, через які проходить важливий логістичний маршрут ворога.

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За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у червні 2026 року окупанти просувалися в середньому на 1 квадратний кілометр на добу, тоді як рік тому цей показник становив понад 16 квадратних кілометрів. Тобто темпи наступу впали майже у 16 разів.

Найбільше росіяни просунулися біля Костянтинівки, але навіть там їхній наступ залишається повільним і супроводжується великими втратами.

За незначні територіальні здобутки Росія платить дедалі дорожче. Лише у червні окупанти втратили майже 39,5 тисячі військових убитими та пораненими. У середньому це понад 1 290 втрат на кожен квадратний кілометр просування – у понад 19 разів більше, ніж торік.