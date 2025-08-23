Українські захисники зупинили спробу прориву російських загарбників на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровської області. Також бійці РДК взяли у полон 16 загарбників.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Дивіться також Найскладніші операції в тилу ворога та бої у Бахмуті: інтерв'ю розвідника спецпідрозділу ГУР

Як українські воїни зупинили ворога?

У Головному управлінні розвідки розповіли, що У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус і "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом з воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога.

Українські воїни зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області.

Захисники знищили ворога: дивіться відео ГУР

Воїни розповіли, що під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли у полон 16 російських військовослужбовців. Серед них, зокрема "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Успішні операції ГУР