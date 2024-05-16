Росіяни сіють страх і паніку: Черник пояснив, чому ворог не застосовує всі сили на Харківщині

Росіяни під час наступу виконують кілька завдань. Одне з таких - сіяти страх і паніку в Харкові.

Ситуацію на Харківщині у традиційному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Поруч із тим Володимир Зеленський розповів, що на Харківщині вдалось частково стабілізувати ситуацію.

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Росіяни сіють страх і паніку

Черник зазначив, що серед завдань росіян на Харківщині – посіяти страх і паніку в самому обласному центрі. Харків – дуже потужне промислове місто-мільйоник. І серед іншого там також і досі кується зброя для нас.

Вони б хотіли, щоб з'явилась ще одна гуманітарна криза та з'явились біженці в кількості 100 – 200 тисяч. Аби всі підприємства втратили робочі руки. Це одна з цілей цієї війни. Вони показують нам, наскільки вони люті та жорстокі,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Росіяни не кидають усі сили

За словами військового експерта, вони не кидають на Харківщину всі сили, навіть з того, що вони зібрали в тому районі. Наразі вони фактично проводять розвідку боєм, аби зрозуміти, де наші оборонні позиції, та як ЗСУ реагують на цей наступ у принципі.

"Вони промацують ситуацію. Чи можливе застосування більших сил і засобів? Точно можливе. Вони будуть нарощувати до 50 тисяч особового складу. Утім аби справді проривати оборонні редути на 20 кілометрів, треба наростити корпус на ще 30 тисяч, і поки не видно, щоб вони цим активно займалися", – наголосив Черник.

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