Росіяни хочуть прорватися одразу в кілька міст: військовий пояснив головне завдання ворога

Росіяни не припиняють своїх штурмів і використовують надзвичайно багато ресурсу. При цьому зазнають дуже великих втрат, які взагалі нераціональні й зупинили б будь-яку іншу армію.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, додавши, що попри все, окупанти не відмовляються від штурмів. Вони хочуть виконати поставлені завдання.

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Де хоче прорватися ворог

На ділянці, де оборону тримає бригада "Рубіж", окупанти намагаються прорватися в Куп'янськ та в місто Борова. Окрім того, ціллю ворога є просування до річки Оскіл, а також її форсування. Наразі бійці бригади та загалом Сили оборони стримують росіян і роблять все можливе, щоб знищити противника на всіх напрямках.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

На нашій лінії оборони постійно тривають штурмові дії. Упродовж останніх 8 днів не було жодного дня без штурму. При цьому втрати ворога настільки великі, що за ці декілька днів росіяни втратили більше, ніж загалом є бійців нашого підрозділу на цій лінії оборони,

– розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".

За його словами, окупанти постійно штурмують та вмирають. Наші безпілотні авіаційні комплекси знищують їх кожних 10 – 15 хвилин, або завдають поранень. Всіх бійців, які потрапляють у зону видимості безпілотників, намагаються одразу знищити.

На жаль, окупанти також вчаться як протидіяти БпЛА. Наприклад, раніше вони просто дивилися на коптер і ховалися під деревом. А тепер займаються "марафонським бігом" і намагаються від нього швидко втекти,

Це здається смішно, але для людини, яка займається скидом, це дійсно ускладнює роботу. Дуже важко скинути боєприпас на противника, якщо він від нього намагається ухилитися,

– додав Андрій Отченаш.