Ворог готує підрозділи до атак у Вовчанську

Окупанти продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Росіяни намагаються зробити перегрупування, а також готують підрозділи до атак у Вовчанську.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 5 ворожих атак.

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Росіяни готують підрозділи до атак у Вовчанську

Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську. Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони,

– заявили в ОТУ Харків.

Також розповіли, що окупанти завдали в напрямку позицій наших військ 19 авіаційних ударів (43 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп'янськ та Глибоке. Також ворог атакував 28 дронами-камікадзе й здійснив 487 обстрілів.

"Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 112 осіб. На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БпЛА", – зазначили українські військові.

Додали, що знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції БпЛА.