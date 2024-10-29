Росіяни за 3 кілометри від Куп'янська, місто знищують КАБами, – МВА

Російська армія впритул підступила до Куп'янська. Наразі окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від міста.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

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Що відбувається у Куп'янську

Ворог фактично знаходиться на відстані 2,5 – 3 кілометри від Куп'янська. Постійні обстріли, постійні руйнування критичної цивільної інфраструктури. Навіть якщо говорити про правий берег, ворог постійно б’є, в тому числі КАБами потужністю півтори тонни. Це шалена руйнівна сила,

– зазначає Беседін.

Водночас глава МВА зауважив, що на правобережжі Куп’янська ще працюють деякі установи, жителям надаються комунальні послуги. Проте спрогнозувати ситуацію через тиждень буде важко. З міста продовжується евакуація.

До слова, раніше повідомлялося, що росіяни хочуть форсувати річку Оскіл, аби захопити Куп'янськ. Хоча росіяни підійшли до лівого берега річки, вони ще там не закріпилися. Військові кажуть, що аби форсувати Оскіл, потрібно витіснити повністю наше угруповання за річку, а наразі про це не йдеться,