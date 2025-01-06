У Сил оборони на Курщині може бути цікава мета: для неї вистачить і малих ресурсів

Українські військові в Курській області розпочали новий наступ, який зненацька застав росіян. Пропагандисти заявляють, що ЗСУ буцімто планують захопити Курську АЕС.

Втім навряд чи саме це є ціллю наших військових на Курщині. Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, пояснивши, який варіант може бути значно ймовірнішим.

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Куди можуть рухатися ЗСУ на Курщині

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що в українських військових є успіхи у Курській області на трьох напрямках. Саме там 5 січня розпочався неочікуваний для росіян наступ.

Так звані російські "воєнкори" панікують, розповідаючи про нові атаки Збройних сил України. Зокрема, паніку викликали нові системи РЕБ, які нібито здатні глушити "усі їхні дрони".

У нас є плацдарм у Суджанському районі, він достатньо великий. Його зараз утримує наше угруповання, що наразі стримує атаки приблизно 50 тисяч російських та північнокорейських військ. Зараз почався наступ, який йде якраз від міста Суджа,

– зазначив Павло Нарожний.

На думку військового експерта, малоймовірно, що українські військові намагаються дійти до Курської АЕС, що розташована у Курчатові. Річ у тім, що сама електростанція не є цікавим об'єктом для ЗСУ, до того ж її захоплення потребуватиме великої кількості штурмів.

Де розташована Курська АЕС: дивиться на карті

"Інший можливий напрямок розвитку подій, що плацдарм розширюватимуть у бік Брянської області. Чи є у нас ресурси? Це залежить, адже навіть малими ресурсами ми зможемо прорвати оборону росіян", – зазначив військовий експерт.

Це пов'язано з тим, що у Курській області перебувають не найкращі бійці російської армії. Туди з різних напрямків назбирали строкате військо, яке певний час могло штурмувати, однак не спромоглося вибити українських військових з території Росії.

Ймовірно, Україна не зможе виділити найпотужніші бригади для цього наступу, він ведеться значно меншими силами. Проте ця кампанія є успішною.