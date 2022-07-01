Наступ у напрямку Кремля – єдиний вихід, – політолог про шляхи "приборкання" Росії

Європа запровадила санкції проти Росії та вводять нафтове ембарго. Цим країни ЄС намагаються виснажити Росію. Проте єдиний варіант "приборкати" Кремль – це піти в наступ на Росію.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Він каже, що Європа зрозуміла, що звичайне життя з Росією просто неможливе.

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На його думку, щоб дійсно "приборкати" Росію Європа мала б об’єднатися військовий шляхом і вступити у війну на боці України.

І як наслідок – переводити цю війну в наступальний характеру напрямку Кремля. Інших способів вирішити це, окрім як захопити Росію та змінити там політичне керівництво, немає, – заявив Вігірінський.

За його словами, якщо говорити про те, як ізолювати країну, то треба розуміти, що є країни демократичні, а є – країни, які не можна назвати демократичними, але без них обійтися неможливо.

"До прикладу, на сьогодні у цьому питанні не можна обійтися без Саудівської Аравії чи Індії. Туди Росія досі продає свою нафту та отримує за це доходи. І США не ризикує псувати відносини, наприклад, з Індією", – додав він.

Вігірінський запевнив, що для того, щоб виснажити Росію, нам потрібна підтримка тих країн, які не відносяться до "табору демократичних".

На думку експерта, вплинути на Росію та зупинити військовий конфлікт міг би Китай, якби натиснув на Кремль чи просто перестав підтримувати країну.

Андрій Вігірінський про санкції проти Росії та позицію Заходу: відео



Зазначимо, що у травні 2022 року економіка Росії скоротилася на 4,3% у річному розрахунку. У квітні поточного року цей показник впав на 2,8%, тоді як у березні був зафіксований ріст на рівні 1,3%. Тепер у Росії почали говорити про дефолт.

До слова, раніше український політолог Микола Давидюк пояснював, що Заходу потрібно ще більше обкласти Путіна санкціями. Таке рішення зробить Європу лише сильнішою та згуртованішою. "Єдине виграшне рішення для Європи – Україна. Тому завдання Заходу – зробити Путіна жебраком, а далі ЗСУ свою справу знають", – додав він.