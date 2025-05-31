Росія не може вийти на межі Торецька та зазнає втрат на напрямку, – боєць "Холодного Яру"

Ситуація на Торецькому напрямку станом на 31 травня залишається надзвичайно гострою. Там росіяни майже знищили Торецьк та сунеться до сусідніх населених пунктів, атакуючи Сили оборони України. Але суттєвих бойових успіхів ворог наразі не має.

Про важкі бої з окупантами біля Торецька 24 Канал повідомляє з посиланням на слова командира мотопіхотного батальону 93 бригади "Холодний Яр" Василя Целюха в ефірі телемарафону.

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Що відомо про неуспішний наступ окупантів

Бригада "Холодний Яр" має потреби в дронах для захисту зокрема й Торецького напрямку. Оборона цього міста триває понад 10 місяців. Захопити Торецьк противнику не вдається, він лише руйнує населений пункт обстрілами. До того ж втрати росіян на цьому напрямку загалом сягають близько 50 тисяч солдатів вбитими або пораненими.

Сили оборони борються за контроль над містом. Окупанти все ще не можуть вийти на межі Торецька, тож обходять місто збоку.

За словами військового, на Торецький напрямок російське військове командування перекинуло піхотні групи та підрозділ "Рубікон", який завдає серйозних ударів по тилу українських бійців. А потім ворог планує заходити на позиції Сил оборони, але зробити цього не може.

Так вороги не мають успіху в просуванні, але починають застосовувати проти українців всі інші можливі заходи. За допомогою обстрілів окупанти хочуть знесилити військових, щоб не можливо було використовувати боєкомплекти та навіть підвозити їжу.

Противник не дає нам зробити забезпечення. До переднього краю ми доїхати не можемо, як це було два місяці тому. Росіяни дуже сильно взялися за знищення наших тилів, за наше пересування. А FPV-дрони долітають в Костянтинівку і знищують наші машини і авто цивільних,

– розповів Василь Целюх.

Однак бійці ЗСУ вже знайшли рішення, як забезпечувати бійців безпечно з віддалених точок.